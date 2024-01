Asm Internationalv Adr Aktie: Ruhe bewahren!

Die technische Analyse für die Aktien von Asm hat ergeben, dass der Relative Strength-Index (RSI) einen Wert von 81,62 aufweist, was auf eine Überkauftheit hindeutet. Auf Basis dieses Signals wird die Einstufung als "Schlecht" vorgenommen. Bei einer Ausweitung der Betrachtung auf 25 Tage ergibt sich jedoch ein RSI-Wert von 57, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer neutralen Einstufung auf dieser Basis. Insgesamt ergibt sich somit für die RSI die Einstufung als "Schlecht".

In Bezug auf Dividenden können Investoren, die derzeit in die Aktie von Asm investieren, eine Dividendenrendite von 0,63 % erzielen, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt für Halbleiter- und Halbleiterausrüstung einen Mehrertrag von 0,63 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer neutralen Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt, dass die Asm derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 404,52 EUR, während der Kurs der Aktie bei 445,05 EUR liegt, was einer Abweichung von +10,02 Prozent entspricht. Auf der Grundlage der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 449,42 EUR, was einer Abweichung von -0,97 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Einstufung in diesem Zeitraum führt. Insgesamt führt dies zu einem Rating als "Gut".

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Asm einen Wert von 46 auf, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser Bewertung erhält Asm somit eine "Neutral"-Bewertung auf fundamentaler Ebene.