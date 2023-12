Aslan Aktie: Das war nicht abzusehen!

Das Sentiment und Buzz um die Aslan-Aktie zeigen, dass über einen längeren Zeitraum eine mittlere Diskussionsintensität herrschte, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung deutet ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hin. Insgesamt ergibt sich damit für Aslan in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) der Aslan-Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch überverkauft ist und somit eine neutrale Bewertung erhält. Die Bewertung auf Basis des RSI für die letzten 25 Tage ergibt jedoch ein schlechtes Rating.

Die technische Analyse mittels des gleitenden Durchschnitts ergibt, dass der Schlusskurs der Aslan-Aktie sowohl über die letzten 200 Handelstage als auch über die letzten 50 Handelstage deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt liegt. Daraus resultiert jeweils ein schlechtes Rating für die Aktie.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. Die Anleger zeigten sich größtenteils neutral und unterhielten sich oft über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Aslan. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Schlecht". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Schlecht"-Einschätzung.