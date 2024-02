Aslan Aktie: Jetzt kommt es knüppeldick!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Bei Aslan beträgt der RSI 92,57, was auf eine "Schlecht"-Einstufung hinweist. Der RSI25, der sich auf 25 Tage bezieht, liegt bei 61,01 und deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich damit eine "Schlecht"-Gesamtbewertung.

Die Dividendenrendite von Aslan liegt bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,53 Prozent in der Biotechnologie-Branche liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Dividendenpolitik durch die Redaktion.

In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs wird die Aslan-Aktie ebenfalls als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 verläuft bei 1,87 USD, während der Kurs der Aktie bei 0,408 USD liegt, was einer Abweichung von -78,18 Prozent entspricht. Auch der GD50 der vergangenen 50 Tage von 0,55 USD führt zu einer Abweichung von -25,82 Prozent und damit zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung.

Das Sentiment und der Buzz rund um Aslan haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Häufigkeit der Diskussionen in den sozialen Medien zeigt ebenfalls eine neutrale Ausrichtung, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird die Aktie dadurch als "Neutral" eingestuft.