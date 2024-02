Asl Marine Aktie: Was war das denn?

Die technische Analyse der Asl Marine-Aktie zeigt einen aktuellen Kurs von 0,063 SGD, was einer Entfernung von +5 Prozent vom GD200 (0,06 SGD) entspricht. Dies signalisiert aus charttechnischer Sicht Neutralität. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung der letzten 50 Tage widerspiegelt, liegt ebenfalls bei 0,06 SGD. Auch hier ergibt sich ein "Neutral"-Signal aufgrund des +5 prozentigen Abstands. Zusammenfassend wird der Kurs der Asl Marine-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn man den Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage heranzieht.

Im Branchenvergleich erzielte Asl Marine in den letzten 12 Monaten eine Performance von 57,5 Prozent. Im Gegensatz dazu verzeichneten ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche durchschnittlich einen Rückgang um -8,79 Prozent, was einer Outperformance von +66,29 Prozent für Asl Marine entspricht. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -9,12 Prozent verzeichnete, lag Asl Marine mit 66,62 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Hinsichtlich der Dividendenrendite beträgt diese für Asl Marine bezogen auf das Kursniveau 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert (0) für diese Aktie liegt. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen zeigt keine signifikante Veränderung. Dies führt ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating für die Asl Marine-Aktie.