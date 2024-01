Asl Marine Aktie: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Weitere Suchergebnisse zu "ASL MARINE HOLDINGS Ltd":

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit, um überkaufte oder unterkaufte Titel zu identifizieren. Der RSI der Asl Marine-Aktie für die letzten 7 Tage liegt bei 61 und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Auch auf 25-Tage-Basis ist der RSI mit einem Wert von 38,24 neutral. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating für Asl Marine basierend auf dem RSI.

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs der Asl Marine-Aktie von 0,064 SGD inzwischen +6,67 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 ebenfalls +6,67 Prozent, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung aus charttechnischer Sicht führt.

Die Diskussionen über Asl Marine in den sozialen Medien zeigen keine eindeutige Tendenz in Bezug auf die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. Die meisten Themen waren neutral, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist.

Im Branchenvergleich erzielte Asl Marine in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +91,43 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Maschinen"-Branche, die im Durchschnitt um -5,21 Prozent gefallen sind. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Performance mit +97,29 Prozent über dem Durchschnitt. Diese Überperformance führt zu einem insgesamt positiven Rating in dieser Kategorie.