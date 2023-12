Asl Marine Aktie: Diese Nachricht ging offenbar unter!

Weitere Suchergebnisse zu "Suzuki Motor":

Die Bewertung von Aktienkursen hängt nicht nur von harten Faktoren wie Bilanzdaten ab, sondern auch von weichen Faktoren wie der allgemeinen Stimmung. Analysten haben sich Asl Marine auf sozialen Plattformen angesehen und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. In den letzten Tagen haben Nutzer in sozialen Medien hauptsächlich neutrale Themen im Zusammenhang mit Asl Marine diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "neutral" eingestuft.

In Bezug auf Dividenden weist Asl Marine im Vergleich zur Branche Maschinen eine Dividendenrendite von 0 % auf, was 5,42 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt von 5,42 % liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Asl Marine derzeit bei 0,05 SGD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,066 SGD liegt. Dies entspricht einer Distanz zum GD200 von +32 % und wird daher als "gut" bewertet. Der GD50 der Aktie liegt bei 0,06 SGD, was einem Abstand von +10 % entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher als "gut" eingestuft.

Hinsichtlich Sentiment und Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz im Zusammenhang mit Asl Marine festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich mit "neutral" bewertet. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge wurde festgestellt. Insgesamt erhält Asl Marine daher ein "neutral"-Rating auf dieser Stufe.