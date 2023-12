Askul Aktie: Das ist ein Hammer

Weitere Suchergebnisse zu "Western Alliance Bancorp":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Dieser Indikator basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen des Wertpapiers über die Zeit und wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Für Askul wurde der 7-Tage-RSI auf 48,19 Punkte und der 25-Tage-RSI auf 44,54 Punkte festgestellt. Beide Werte deuten darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher erhält Askul ein "Neutral"-Rating.

Bei der Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Askul-Aktie über die letzten 200 Handelstage ergibt sich ein Wert von 1920,88 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 2123 JPY liegt. Dies deutet auf eine deutliche Überperformance von +10,52 Prozent hin, was zu einer positiven Bewertung der Aktie führt. Wenn der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet wird, ergibt sich ein Wert von 2059,58 JPY, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Wert bei +3,08 Prozent. Somit erhält Askul in diesem Fall ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik und insgesamt ein "Gut"-Rating.

Die Stimmung rund um Askul wurde auf sozialen Plattformen als neutral bewertet, jedoch wurden in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegend positive Themen diskutiert. Daher erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Gut". In Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum zeigt sich eine mittlere Aktivität im Netz und kaum Änderungen in der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für Askul führt.