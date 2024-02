Askul Aktie: Jetzt ist alles möglich

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator der technischen Analyse, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein RSI-Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während Werte zwischen 70 und 100 als "überkauft" gelten. Alles dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI-Wert für Askul liegt bei 38,89, was als "neutral" eingestuft wird. Für den RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, wird ein Wert von 57,48 ermittelt, was ebenfalls auf eine "neutral" Einschätzung hinweist. Insgesamt ergibt sich somit eine "neutral" Gesamteinschätzung.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls von Bedeutung und zeigt, dass die Aktie von Askul in den sozialen Medien überwiegend positive Meinungen erhalten hat. In den letzten Tagen gab es jedoch keine stark positiven oder negativen Themen rund um Askul, daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "gut" bewertet.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz als Maßstab für die Stimmung rund um Aktien zeigt sich eine mittlere Aktivität bezüglich der Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität über einen längeren Zeitraum. Die Rate der Stimmungsänderung für Askul zeigt indes kaum Änderungen, was zu einer "neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit auch hier eine "neutral" Bewertung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes.

Die technische Analyse mit trendfolgenden Indikatoren zeigt, dass sich die Askul-Aktie aktuell auf einem ähnlichen Niveau wie der 200-Tages-Durchschnitt befindet, was zu einer "neutral"-Bewertung führt. Auch der 50-Tage-Durchschnitt zeigt eine ähnliche Tendenz, was ebenfalls zu einer "neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Askul-Aktie somit auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "neutral"-Rating versehen.