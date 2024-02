Askul Aktie: Endlich geschafft?

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Askul-Aktie bei 2021 JPY liegt, was einer Entfernung von +1,25 Prozent vom GD200 (1996,02 JPY) entspricht. Dies deutet darauf hin, dass das charttechnische Signal neutral ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen widerspiegelt, liegt bei 2097,78 JPY. Dies führt zu einem neutralen Signal mit einer Abweichung von -3,66 Prozent. Zusammenfassend wird der Aktienkurs der Askul daher als "neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf den Relative Strength-Index wird die Askul-Aktie als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7 liegt bei 32,35 und der RSI25 bei 53,32, was zu einer neutralen Empfehlung für beide Zeiträume führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen führt zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene die Einstufung "gut" erlaubt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz ergibt die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger in den letzten Monat gab. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war ebenfalls neutral. Daher erhält die Askul-Aktie in diesem Bereich ein "neutral"-Rating.