Asklepios Gruppe: Resiliente Geschäftsentwicklung im 1. Quartal 2023

Hamburg (ots) -- Über 850.000 Patient:innen versorgt- Konzernumsatz beträgt EUR 1.341,8 Mio.- Asklepios investiert EUR 47,4 Mio. EigenmittelDie Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA sind resilient in das erste Quartal 2023 gestartet. Damit hat Asklepios für das Geschäftsjahr 2023 eine solide Ausgangslage geschaffen, um der anhaltenden Inflation und den Unsicherheiten durch die geplante bundesweite Krankenhausreform zu begegnen.Die Asklepios Gesundheitseinrichtungen haben im 1. Quartal 2023 854.558 Patient:innen ambulant und stationär versorgt (3M.2022: 836.025). Der Umsatz lag mit EUR 1.341,8 Mio. über dem Vorjahresniveau (3M.2022: EUR 1.276,3 Mio.).Der Materialaufwand erhöhte sich im 1. Quartal auf EUR 345,8 Mio. (3M 2022: EUR 321,5 Mio.). Die Materialaufwandsquote betrug im 1. Quartal 2023 25,8% (3M.2022: 25,2%). Die Personalaufwandsquote lag mit 68,9% ebenfalls über Vorjahresniveau (3M.2022: 68,0%). Der absolute Personalaufwand erhöhte sich um EUR 57,2 Mio. auf EUR 924,9 Mio. (3M. 2022: EUR 867,7 Mio.). Die sonstige Aufwandquote betrug 8,1% (3M.2022: 7,7%).Insgesamt lag das Konzernzwischenergebnis EAT für Januar bis März 2023 bei EUR 9,2 Mio. (3M.2022: EUR 6,4 Mio.). Die EAT-Marge betrug 0,7% (3M.2022: 0,5%).Trotz des schwierigen Umfeldes tätigte Asklepios hohe Investitionen in die rund 170 Gesundheitseinrichtungen. Die Investitionen inklusive Fördermittel betrugen EUR 77,4 Mio. Die eigenfinanzierten Investitionen erhöhten sich im 1. Quartal 2023 um EUR 11,3 Mio. auf EUR 47,4 Mio. (3M.2022: EUR 36,1 Mio.).Die Asklepios Gruppe weist im ersten Quartal 2023 eine solide Finanzlage auf: Der Nettoverschuldungsgrad betrug das 3,4-fache des EBITDA der letzten 12 Monate (31.12.2022: 3,5x). Die liquiden Mittel lagen zum Stichtag 31.03.2023 bei EUR 661,1 Mio. (31.12.2022: EUR 634,6 Mio.).Die Asklepios Gruppe erwartet für das Geschäftsjahr 2023 eine stabile Umsatzentwicklung, eine insgesamt positive wirtschaftliche Entwicklung sowie eine leichte nachhaltige Steigerung des EAT. Asklepios wird flexibel auf externe wirtschaftliche Herausforderungen reagieren und Änderungen medizinischer oder regulatorischer Anforderungen umsetzungsstark begegnen.Über AsklepiosDie Asklepios Kliniken zählen zu den führenden privaten Betreibern von Krankenhäusern und Gesundheitseinrichtungen in Deutschland. Die Klinikgruppe steht für eine hoch qualifizierte Versorgung ihrer Patient:innen mit einem klaren Bekenntnis zu medizinischer Qualität, Innovation und sozialer Verantwortung. Auf dieser Basis hat sich Asklepios seit der Gründung vor fast 40 Jahren dynamisch entwickelt. Aktuell verfügt der Konzern bundesweit über rund 170 Gesundheitseinrichtungen. Dazu zählen Akutkrankenhäuser aller Versorgungsstufen, Universitätskliniken, Fachkliniken, psychiatrische und forensische Einrichtungen, Rehakliniken, Pflegeheime und Medizinische Versorgungszentren. Im Geschäftsjahr 2022 wurden rund 3,6 Mio. Patient:innen in Einrichtungen des Asklepios Konzerns behandelt. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 67.000 Mitarbeiter:innen.