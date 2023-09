Askey beschleunigt dank VicOne's xZETA Automotive Cybersecurity-Lösung den Markteintritt seiner Netzwerk-Endgeräte im Automobilbereich

München/Taipeh (Taiwan) (ots) -Effektives, cloudbasiertes Sicherheitsmanagement-Tool von VicOne verbessert die Effizienz und verkürzt die Dauer von Sicherheitslücken-Checks von sechs Monaten auf zwei WochenVicOne (https://www.vicone.com/), ein Anbieter von Cybersicherheitslösungen für die Automobilindustrie, gab heute bekannt, dass Askey, ein globaler Anbieter von Netzwerkkommunikations- und Elektronikprodukten, zukünftig VicOnes Cybersecurity xZETA-Tool einsetzt. Askey hat das Tool für Sicherheitslücken-Scanning und SBOM (Software Bill of Materials) -Verwaltung in den Entwicklungsprozess seiner Netzwerk-Endgeräte für den Automobilbereich implementiert, die die Komponenten Onboard-Unit (OBU), Roadside-Unit (RSU) und cloudbasierte fortschrittliche Technologien kombinieren und so intelligente Transportlösungen ermöglichen.Die 5G-basierte C-Vehicle to Everything (V2X) OBU von Askey (https://www.askey.com.tw/products/automotive-connectivity/) hat eine Schlüsselfunktion bei der externen Kommunikation in vernetzten Fahrzeugen und schützt Fahrzeugdaten sowie Benutzeridentität vor Cyberbedrohungen. Das innovative 5G C-V2X OBU- und RSU-System ermöglicht die präzise Echtzeitübertragung von Fahrzeugpositionen, Straßenbedingungen und Sensor- sowie Signalinformationen an Verkehrskontrollsysteme. Durch den Austausch von Echtzeitinformationen passt es Verkehrssignale intelligent an und steuert Vorfahrtregelungen, um den Verkehr proaktiv zu entlasten und Unfälle zu vermeiden. Bis heute hat Askey mehr als eine Million OBUs an weltweit führende Automobilhersteller geliefert und damit seine Rolle als Anbieter von Telematiklösungen bestätigt. Die weltweite Präsenz von Askey erstreckt sich über Nord- und Südamerika, Europa, Japan, Taiwan sowie China und umfasst führende Automobilhersteller und Zulieferer (Tier-One)."Die Auswirkungen von Cyberangriffen sind sowohl für die Automobilhersteller als auch für die Autofahrer beträchtlich. Dazu gehören die ferngesteuerte Deaktivierung von Fahrzeugfunktionen, der Absturz des gesamten Systems, die unbefugte Kontrolle über das Fahrzeug oder der unerlaubte Zugriff auf die persönlichen Daten des Fahrzeugbesitzers", so Terence Wang, Direktor Produktmanagement bei VicOne. "xZETA automatisiert den Prozess des Sicherheitslücken-Scannens und -Managements vollständig und ermöglicht es Askey, bisher unbekannte sowie bereits bekannte und gefährdete Schwachstellen schnell und einfach proaktiv zu identifizieren.""Die Cybersicherheit in der Automobilindustrie ist alles andere als einfach zu gewährleisten, da Hacker von allen Seiten angreifen, sodass bei der Cyberabwehr ein ganzheitlicher, allumfassender Sicherheitsansatz und ein spezialisiertes Wissen erforderlich sind", erklärt YC Change, Senior Director, Askey Automotive Product Unit. "Das xZETA-System von VicOne liefert fast sofortige Ergebnisse und beschleunigt unsere Produktentwicklung. Kürzlich konnten wir in nur zwei Wochen den gesamten Prozess vom Sicherheitslücken-Scan bis zur Bereitstellung von Patches abschließen, was eine erhebliche Verbesserung gegenüber den vorher benötigten sechs Monaten darstellt. Dies ermöglicht es Askey, weiterhin Innovationen voranzutreiben und die Zukunft des intelligenten Verkehrs für eine sicherere und intelligentere Mobilität neu zu gestalten."Durch die zum Patent angemeldete VicOne Vulnerability Impact Rating (VVIR)-Technologie von xZETA werden externe und interne Sicherheitserkenntnisse integriert, um risikoreiche Cyberschwachstellen zu priorisieren. Dadurch ist Askey in der Lage, gefährliche Cyberprobleme schnell zu identifizieren und zu beheben sowie entsprechende Abwehrstrategien zu formulieren. Die vollständigen Informationen fließen in die Ergebnisse der Bedrohungs- und Risikobewertung (Threat and Risk Assessment - TARA) ein, wodurch die Einhaltung der Bestimmungen des ISO21434-Standards sichergestellt und gleichzeitig eine kontinuierliche Überwachung gewährleistet wird.Patrick Lu, Senior Manager, Askey Automotive Product Unit, resümiert: "VicOne xZETA ist ein Gewinn für unser Qualitätsmanagement, da es uns ermöglicht, menschliche Unzulänglichkeit oder Voreingenommenheit bei der Entscheidung zwischen "muss nicht behoben werden" und "muss behoben werden" zu vermeiden. Dank xZETA können wir nun den Schweregrad von Sicherheitslücken aus einem neutraleren Blickwinkel heraus bewerten, anstatt aus der subjektiveren menschlichen Sicht."Klicken Sie hier (https://vicone.com/products/xzeta), um mehr darüber zu erfahren, wie VicOne xZETA die Effizienz von Askey verbessert und das Management von Sicherheitslücken verkürzt.Über VicOne:Mit der Vision, die Fahrzeuge von morgen zu sichern, bietet VicOne ein breites Portfolio an Cybersicherheitssoftware und -dienstleistungen für die Automobilindustrie. Die Lösungen von VicOne wurden speziell für die strengen Anforderungen von Automobilherstellern entwickelt und sind so konzipiert, dass sie die speziellen Anforderungen moderner Fahrzeuge erfüllen. Als Tochterunternehmen von Trend Micro stützt sich VicOne auf eine solide Grundlage im Bereich der Cybersicherheit, die aus der über 30-jährigen Erfahrung von Trend Micro in der Branche resultiert. About AskeyFounded in 1989, Askey Computer Corp. specializes in creating solutions and ecosystems for those who want the best in smart connected environments. Askey has been the preferred carrier-grade solution partner for communications providers, major telecom operators and consumer product providers worldwide. To learn more, please visit: https://www.askey.com/.