Askari Metals, tut es schon wieder!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer erfahren, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Askari Metals liegt der RSI7 aktuell bei 31,25 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält es eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass die Aktie überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Askari Metals-Aktie ein Durchschnitt von 0,21 AUD für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag jedoch bei 0,085 AUD, was einer Abweichung von -59,52 Prozent entspricht und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen auf eine "Schlecht"-Bewertung hin.

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Askari Metals, sowohl in Bezug auf die Stärke der Diskussion als auch auf das Anleger-Sentiment. Daher wird das Unternehmen insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass das Wertpapier von Askari Metals derzeit eher negative Bewertungen erhält, sowohl in Bezug auf den RSI als auch in der charttechnischen Analyse und in Bezug auf das Sentiment und den Buzz. Daher sollten Anleger diese Aspekte bei ihrer Entscheidungsfindung berücksichtigen.