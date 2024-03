Askari Metals Aktie: Das ist ein Hammer

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI für Askari Metals auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 44,44 Punkte, was bedeutet, dass Askari Metals momentan weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 61,54 ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch für den RSI25 erhält Askari Metals somit eine "Neutral"-Bewertung.

Bei der Beurteilung einer Aktie zählen auch weiche Faktoren wie das Sentiment und der Buzz in der Kommunikation im Netz. Für Askari Metals zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Askari Metals bei 0,2 AUD. Der Aktienkurs selbst ging bei 0,086 AUD aus dem Handel, was einen Abstand von -57 Prozent bedeutet und somit zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt bei -21,82 Prozent, was ebenfalls ein "Schlecht"-Signal ergibt. Insgesamt ergibt sich auf Basis der technischen Analyse also eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Faktor bei der Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge, und auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Askari Metals. Dies führt insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung.

Zusammenfassend ergibt sich bei der Analyse der verschiedenen Faktoren insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für Askari Metals.