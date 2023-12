Askari Metals Aktie: Was wird das noch werden?

Die technische Analyse der Aktie von Askari Metals zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 0,28 AUD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,175 AUD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -37,5 Prozent zum GD200 und wird daher als "Schlecht" bewertet. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 0,18 AUD, was einen Abstand von -2,78 Prozent zur Aktie darstellt und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Aktie von Askari Metals liegt bei 47,37, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt mit 54,84 im neutralen Bereich. Somit wird die Gesamtbewertung auch hier als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien rund um Askari Metals zeigen keine klare Tendenz, weder positiv noch negativ. Überwiegend neutrale Themen wurden in den letzten Tagen angesprochen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist.

Auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ergibt ein ähnliches Bild. Die Diskussionsintensität war normal und die Rate der Stimmungsänderung gering, was insgesamt zu einer "Neutral"-Einstufung der Aktie von Askari Metals führt.