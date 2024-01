Askari Metals Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Weitere Suchergebnisse zu "Carnival Plc.":

Das Stimmungs- und Kommunikationsniveau bei Askari Metals hat sich in den letzten vier Wochen nicht wesentlich verändert. Sowohl die Stimmungslage als auch die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien bleiben neutral, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral" führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs von Askari Metals bei 0,17 AUD und damit -5,56 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Bewertung der Aktie als "Schlecht". Über einen Zeitraum von 200 Tagen betrachtet liegt die Distanz zum GD200 bei -32 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" führt.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge oder Diskussionen über das Unternehmen Askari Metals. Daher wird die Aktie auch von der Redaktion mit einem "Neutral" bewertet, was zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) von Askari Metals liegt bei 57,14, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 51,11, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für einen Zeitraum von 25 Tagen führt. Das Gesamtbild führt daher zu einem Rating der Aktie als "Neutral".