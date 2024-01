AsicsADR Aktie: Das wird nichts mehr!

Asics-Aktie: Fundamentale, Anleger- und technische Analyse

Die Asics-Aktie wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 20,89 bewertet, was unter dem Branchendurchschnitt von 54,73 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist und erhält auf der Grundlage fundamentaler Kriterien eine "Gut"-Bewertung.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage bezüglich Asics in den letzten Tagen überwiegend negativ. Die Diskussion war an sechs Tagen von negativen Themen dominiert, während an fünf Tagen positive Themen im Vordergrund standen. Aufgrund dessen wird die Aktie von der Redaktion mit "Schlecht" bewertet, was zu einer insgesamt negativen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert interessante Ergebnisse. Die Diskussionsintensität zu Asics hat stark abgenommen, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Veränderungen, wodurch die Redaktion zu einer "Neutral"-Bewertung gelangt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Asics-Aktie um -3,41 Prozent vom gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage abweicht. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, liegt der letzte Schlusskurs um -11,91 Prozent darunter, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.