AsicsADR Aktie: Das sind gute Nachrichten!

Die Aktie von Asics wurde kürzlich einer technischen Analyse unterzogen, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu bewerten. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Asics-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen liegt aktuell bei 4499,42 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 5758 JPY liegt, was einer Abweichung von +27,97 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse wird die Aktie als "Gut" bewertet. Bei einer Betrachtung der letzten 50 Handelstage zeigt sich ein ähnliches Bild, mit einem gleitenden Durchschnitt von 4404,59 JPY und einem letzten Schlusskurs, der um +30,73 Prozent darüber liegt. Auch auf dieser kurzfristigeren Basis wird die Asics-Aktie mit einem "Gut"-Rating bedacht.

Die Anleger-Stimmung bei Asics ist insgesamt besonders positiv, wie aus Diskussionsforen und Meinungsspalten in sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen zwei Wochen wurden überwiegend positive Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut" führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese aktuell 1,43 Prozent, was 1,43 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Asics-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Die fundamentale Analyse zeigt jedoch, dass die Aktie von Asics mit einem KGV von 24,83 um 54 Prozent niedriger bewertet wird als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter". Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung der Aktie als "Gut" aus fundamentaler Sicht.