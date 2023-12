AsicsADR Aktie: Das ist ein Hammer

Die Aktie von Asics zeigt gemäß der technischen Analyse derzeit gemischte Signale. Der Kurs liegt 0,51 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristigen neutralen Einschätzung führt. Auf der anderen Seite liegt der Kurs 10,63 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage, was auf eine gute Langzeitperformance hinweist. Somit wird die Aktie insgesamt charttechnisch als "gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Asics derzeit überkauft ist, basierend auf dem 7-Tage-RSI von 71,07 Punkten. Dies führt zu einer negativen Bewertung in Bezug auf den kurzfristigen Trend. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt eine neutrale Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv, was zu einer guten Einschätzung in diesem Bereich führt.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass die Aktie von Asics im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Segment "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" unterbewertet ist, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Das KGV von 24,96 liegt 56 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 56,16, was zu einer positiven fundamentalen Einschätzung führt. Daher wird die Aktie aus fundamentaler Sicht als "gut" bewertet.

