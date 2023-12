AsicsADR Aktie: Ein einmaliger Erfolg!

Das Internet hat eine starke Wirkung auf die Stimmung und die Diskussion über Aktien in den sozialen Medien kann zu neuen Einschätzungen führen. In Bezug auf die Diskussion über Asics wurde eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine negative Entwicklung, was zu einem insgesamt schlechten Stimmungsbild führt.

Die Dividendenrendite von Asics liegt derzeit bei 1,16 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,95 Prozent liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens.

Der Relative Strength Index (RSI) der Asics liegt bei 55,08, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt ebenfalls eine neutrale Situation an. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als neutral eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs der Asics derzeit um -3,25 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen neutralen Einschätzung. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie positiv bewertet, da die Distanz zum GD200 sich auf +8,96 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als gut eingeschätzt.