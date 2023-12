AsicsADR Aktie: Was noch aussteht!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der in der technischen Analyse verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation. Betrachtet man den RSI der letzten 7 Tage für die Asics-Aktie, so beträgt der Wert aktuell 49. Dies bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 54,55 ebenfalls, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und erhält daher auch hier eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für Asics.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Asics-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs verglichen. Dabei ergibt sich eine Abweichung von +13,13 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,56 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Hinsichtlich der Dividende ist zu erwähnen, dass Asics eine Dividende von 1,16 % auszahlt, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Textilien Bekleidung und Luxusgüter (2,95 %) niedriger ist. Die Differenz von 1,79 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Asics bei 24,96, was unter dem Branchendurchschnitt von 56 liegt. Daher wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung auf fundamentalen Basis.

