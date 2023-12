AsicsADR Aktie: Was jetzt zu tun ist!

In den letzten zwei Wochen wurde Asics von den meisten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet, was zu dem Schluss führt, dass die Anleger-Stimmung "Gut" ist. Auch die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigen keine signifikanten Abweichungen, wodurch auch hier eine "Neutral"-Einschätzung abgeleitet wird. Der Relative Strength Index (RSI) von Asics zeigt für die letzten 7 Tage einen Wert von 52, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage Basis liegt bei 66,13, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich nach RSI-Bewertung insgesamt ein "Neutral"-Rating für Asics. In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Asics niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

