AsicsADR Aktie: Muss man sich jetzt Sorgen machen?

Die technische Analyse der Asics-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 4370,78 JPY liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 4388 JPY weicht somit um +0,39 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (4762,53 JPY), liegt der letzte Schlusskurs um -7,86 Prozent darunter, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls negativ, da vor allem negative Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen vor allem mit den negativen Themen rund um Asics, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite hat Asics mit 1,43 Prozent einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt von 2,94 Prozent, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Sentimentanalyse zeigt jedoch eine Zunahme positiver Kommentare über Asics in den sozialen Medien in den letzten Wochen. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt eine positive Entwicklung und daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Allerdings wurde über Asics weniger diskutiert als normal, was zu einer abnehmenden Aufmerksamkeit führt und zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht".

Insgesamt ergibt sich also aus der Analyse eine eher negative Einschätzung für die Asics-Aktie, sowohl aus charttechnischer Sicht, als auch in Bezug auf das Anleger-Sentiment, die Dividendenrendite und das Sentiment und Buzz in den sozialen Medien.

