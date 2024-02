AsicsADR Aktie: Lieber erstmal halten!

Die Analyse des Sentiments und Buzz im Internet liefert wichtige Erkenntnisse über die Einschätzung einer Aktie. Für die Bewertung wurden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung berücksichtigt. Im Falle von Asics zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt hingegen kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einstufung für Asics.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ, was zu einer schlechten Einstufung führt. Auch wurden überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen, was die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt zu einer schlechten Einstufung führt.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt als Indikator betrachtet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt für die Asics-Aktie liegt bei 4470,06 JPY, was einer Abweichung von +28,23 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs (5732 JPY) entspricht. Auf dieser Basis erhält Asics somit eine gute Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 4353,25 JPY über dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einer guten Bewertung führt. Insgesamt wird Asics auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem guten Rating versehen.

In Bezug auf die Dividende schüttet Asics eine Dividendenrendite von 1,43 % aus, was 1,44 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 2,87 % ist. Dies führt zu einer schlechten Einstufung aufgrund des niedrigeren Ertrags im Vergleich zur Branche Textilien Bekleidung und Luxusgüter.