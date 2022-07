Asiatische Märkte: Bei vorsichtigem Handel uneinheitlich!

Die Anleger blieben angesichts der anhaltenden Sorgen über die Inflation, die Verlangsamung des Wachstums und die steigenden Zinssätze der großen Zentralbanken, die auf eine mögliche Rezession hindeuten, vorsichtig. Anzeichen einer neuen Welle von COVID-19-Infektionen in China trübten ebenfalls die Marktstimmung. Die asiatischen Märkte schlossen am Montag uneinheitlich. Australischer Aktienmarkt im Plus Der australische Aktienmarkt liegt am Dienstag leicht im Plus… Hier weiterlesen