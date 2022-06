Asiatische Märkte: Bei vorsichtigem Handel größtenteils niedriger!

Die Händler bleiben im Vorfeld der wichtigen Aussage des US-Notenbankchefs Jerome Powell vor dem Kongress im Laufe des Tages vorsichtig. Nach der jüngsten Schwäche an den Märkten kaufen Händler jedoch weiterhin Aktien zu reduzierten Preisen. Die asiatischen Märkte schlossen am Dienstag überwiegend im Plus. Australischer Aktienmarkt gibt Gewinne ab Der australische Aktienmarkt notiert am Mittwoch leicht schwächer und gibt die… Hier weiterlesen