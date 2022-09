Asiatische Märkte sind aufgrund globaler Einflüsse ein Meer aus Rot

CANBERA (dpa-AFX) - Die asiatischen Aktienmärkte sind am Freitag in ein Meer aus roten Zahlen getaucht, nachdem die globalen Märkte über Nacht weitgehend negative Signale ausgesendet hatten. Hintergrund sind die anhaltenden Sorgen über eine drohende Rezession und die globalen Wirtschaftsaussichten nach den jüngsten aggressiven Zinserhöhungen der US-Notenbank und anderer wichtiger Zentralbanken. Die asiatischen Märkte hatten am Donnerstag überwiegend niedriger geschlossen.… Hier weiterlesen