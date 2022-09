Asiatische Märkte setzen Verlustserie fort

CANBERA (dpa-AFX) - Die asiatischen Aktienmärkte notieren am Montag überwiegend schwächer und folgen damit den allgemein negativen Vorgaben der globalen Märkte vom Freitag. Die Händler befürchten weiterhin, dass die aggressive Straffung der Geldpolitik durch die globalen Zentralbanken zur Bekämpfung der hohen Inflation die Weltwirtschaft in eine Rezession stürzen wird, was die Stimmung an den Märkten extrem negativ werden lässt. Die… Hier weiterlesen