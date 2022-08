Asiatische Märkte meist niedriger bei vorsichtigem Handel

CANBERA (dpa-AFX) - Die asiatischen Aktienmärkte haben am Mittwoch überwiegend schwächer gehandelt, nachdem die globalen Märkte über Nacht weitgehend negative Vorgaben gemacht hatten, da die Händler weiterhin über eine Konjunkturabkühlung und die Zinsaussichten besorgt sind. Im Vorfeld der Rede des US-Notenbankchefs Jerome Powell auf dem jährlichen Wirtschaftssymposium der Zentralbank in Jackson Hole (Wyoming) am Freitag, auf dem Zentralbanker aus aller… Hier weiterlesen