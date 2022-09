Asiatische Märkte meist höher auf Wall Street Cues

CANBERA (dpa-AFX) - Die asiatischen Aktienmärkte notieren am Dienstag überwiegend im Plus, nachdem die Wall Street über Nacht weitgehend positive Signale gegeben hat. Die Händler bleiben vorsichtig optimistisch, da sie glauben, dass die starken Verkäufe der letzten Tage übertrieben waren. Sie warten auch auf die geldpolitische Entscheidung der US-Notenbank am Mittwoch. Die asiatischen Märkte schlossen am Montag überwiegend niedriger. Es… Hier weiterlesen