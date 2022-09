Asiatische Märkte mehrheitlich höher

CANBERA (dpa-AFX) - Die asiatischen Aktienmärkte notieren am Freitag überwiegend im Plus, nachdem die Wall Street über Nacht weitgehend positive Vorgaben gemacht hatte, wobei Technologie- und Finanzwerte Unterstützung boten. Die Händler sind auch weiterhin vorsichtig und besorgt über die Aussichten für die Zinssätze, selbst wenn sie die aggressiven Kommentare des US-Fed-Vorsitzenden Jerome Powell verdauen, der aggressive Zinserhöhungen in den kommenden… Hier weiterlesen