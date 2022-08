Asiatische Märkte handeln größtenteils schwächer

CANBERA (dpa-AFX) - Die asiatischen Aktienmärkte notieren am Montag überwiegend schwächer, nachdem die globalen Märkte am Freitag überwiegend negative Vorgaben gemacht hatten. Händler reagieren damit auf den mit Spannung erwarteten monatlichen Arbeitsmarktbericht des US-Arbeitsministeriums, der im Juli besser als erwartet ausgefallene Beschäftigungsdaten lieferte, was erneut zu Bedenken hinsichtlich der Zinsaussichten führte. Die asiatischen Märkte schlossen am Freitag überwiegend im Plus.… Hier weiterlesen