Asiatische Märkte größtenteils niedriger aufgrund schwacher Wall Street-Indikatoren

CANBERA (dpa-AFX) - Die asiatischen Aktienmärkte haben am Mittwoch überwiegend schwächer gehandelt, nachdem die Wall Street über Nacht weitgehend negative Vorgaben gemacht hatte. Grund dafür sind anhaltende Sorgen über die Aussichten für die Zinssätze und die Auswirkungen weiterer Zinserhöhungen auf die Wirtschaft. Am Dienstag hatten die asiatischen Märkte überwiegend höher geschlossen. Die Aktien in der Region stehen unter Druck, seit… Hier weiterlesen