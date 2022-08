Asiatische Märkte größtenteils niedriger aufgrund globaler Einflüsse

CANBERA (dpa-AFX) - Die asiatischen Aktienmärkte notieren am Dienstag überwiegend schwächer und folgen damit den allgemein negativen Vorgaben der globalen Märkte vom Vortag. Grund für den Ausverkauf sind anhaltende Sorgen über die Zinsaussichten und eine mögliche Rezession, während die Händler auf das jährliche Wirtschaftssymposium in Jackson Hole am Freitag in Wyoming blicken, wo der Vorsitzende der US-Notenbank Jerome Powell in… Hier weiterlesen