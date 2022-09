Asiatische Märkte folgen globalen Märkten nach unten

CANBERA (dpa-AFX) - Die asiatischen Aktienmärkte haben am Montag überwiegend schwächer gehandelt, nachdem die globalen Märkte am Freitag weitgehend negative Signale ausgesendet hatten, da die Aussichten für die Weltwirtschaft angesichts der Straffung der Geldpolitik durch die Zentralbanken in aller Welt Anlass zur Sorge gaben. In Erwartung der geldpolitischen Entscheidung der US-Notenbank am Mittwoch verhalten sich die Händler vorsichtig. Die asiatischen… Hier weiterlesen