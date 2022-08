Asiatische Märkte folgen den globalen Märkten größtenteils nach unten

CANBERA (dpa-AFX) - Die asiatischen Aktienmärkte haben am Montag überwiegend schwächer gehandelt, nachdem die globalen Märkte am Freitag überwiegend negative Signale ausgesendet hatten. Hintergrund sind Sorgen über eine Verlangsamung des Wirtschaftswachstums, eine steigende Inflation und die Aussicht auf weitere Zinserhöhungen durch die Zentralbanken in den kommenden Monaten. Die Händler reagierten auch auf die aggressiven Äußerungen der US-Notenbank im Vorfeld des… Hier weiterlesen