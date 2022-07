Asiatische Märkte aufgrund von Rezessionssorgen meist niedriger

CANBERA (dpa-AFX) - Die asiatischen Aktienmärkte haben am Mittwoch überwiegend schwächer gehandelt, nachdem die Wall Street über Nacht gemischte Signale ausgesendet hatte. Sie wurden von der Schwäche der Rohstoff- und Energietitel belastet, da die Rohstoffpreise aufgrund der Aussicht auf eine drohende Rezession auf die Nachfrage sanken. Auch der Anstieg der COVID-19-Infektionen in China trübte die Stimmung an den Märkten, da… Hier weiterlesen