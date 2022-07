Asiatische Märkte: Uneinheitlich!

An der Wall Street trübten Befürchtungen über eine Rezession aufgrund einer aggressiven geldpolitischen Straffung der Zentralbanken zur Eindämmung der Inflation die Stimmung. Analysten gehen davon aus, dass die US-Notenbank die Zinsen noch in diesem Monat um 100 Basispunkte anheben wird, da die Inflation auf ein 41-Jahres-Hoch gestiegen ist. Die asiatischen Märkte schlossen am Donnerstag uneinheitlich. Australischer Aktienmarkt gibt Gewinne ab… Hier weiterlesen