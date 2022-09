Asiatische Märkte nach US-Inflationsdaten in einem Meer aus Rot

Weitere Suchergebnisse zu "Inflation":

CANBERA (dpa-AFX) - Die asiatischen Aktienmärkte sind am Mittwoch in ein Meer aus roten Zahlen getaucht, nachdem die über Nacht von den globalen Märkten ausgehenden negativen Signale die Befürchtung geweckt hatten, dass die US-Notenbank bei ihrer nächsten Sitzung in der kommenden Woche die Zinsen noch aggressiver anheben wird, und dies zu heftigen Verkäufen an mehreren Börsen aus verschiedenen Sektoren führte.… Hier weiterlesen