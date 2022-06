Asiatische Märkte: Nach US-Inflationsdaten abgestürtzt!

Weitere Suchergebnisse zu "Inflation":

Daten, die einen unerwartet starken Anstieg der US-Inflation im Mai zeigten, lösten Sorgen über das Wachstum und die Zinsaussichten aus und führten zu einem Ausverkauf an den Märkten. Die Verhängung neuer Abriegelungsmaßnahmen in mehreren Stadtteilen Shanghais drückte ebenfalls auf die Stimmung. Die asiatischen Märkte schlossen am Freitag überwiegend niedriger. Inflationsschub Der Inflationsschub dürfte die US-Notenbank davon überzeugen, ihre Pläne zur… Hier weiterlesen