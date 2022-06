Asiatische Märkte: Schwache Leistung!

Die asiatischen Aktienmärkte notieren am Montag überwiegend schwächer, nachdem die Wall Street am Freitag mit gemischten Vorzeichen geschlossen hatte. Belastet werden sie von Rohstoff- und Energietiteln bei fallenden Rohölpreisen. Die asiatischen Märkte schlossen am Freitag uneinheitlich. Unterdessen erklärte US-Präsident Joe Biden, eine Rezession in den USA sei nicht unvermeidlich und das Land sei "in einer stärkeren Position als jede andere… Hier weiterlesen