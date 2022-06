Asiatische Märkte: Schnäppchenjagd lässt Märkte steigen!

Nach dem jüngsten Ausverkauf an den globalen Märkten, dem schlimmsten seit 2020, griffen die Händler zu günstigen Aktien. Die Händler sind jedoch nach wie vor besorgt über eine Rezession, da sie auf weitere Zinserhöhungen der großen Zentralbanken wetten. Die asiatischen Märkte schlossen am Montag überwiegend niedriger. Händler erwarten auch einen Auftritt des US-Notenbankchefs Jay Powell vor dem Kongress in dieser… Hier weiterlesen