Asiatische Märkte: Mehrheitlich höher!

Die Stimmung der Händler bleibt positiv, da sie hoffen, dass die US-Notenbank bei ihren kommenden Sitzungen das Tempo der Zinserhöhungen verlangsamen wird. Der unerwartete Rückgang des US-BIP im zweiten Quartal in Folge deutet jedoch darauf hin, dass sich die US-Wirtschaft in einer technischen Rezession befindet. Die asiatischen Märkte schlossen am Donnerstag überwiegend im Plus. Rückgang des BIP-Wachstums in den USA… Hier weiterlesen