Asiatische Märkte: Mehrheitlich höher!

Die Händler verarbeiteten auch die jüngsten Wirtschaftsdaten aus den USA und die Entscheidung der Europäischen Zentralbank, die Zinssätze um 50 Basispunkte zu erhöhen, die erste Zinserhöhung seit über zehn Jahren. Die asiatischen Märkte schlossen am Donnerstag uneinheitlich. Der australische Aktienmarkt liegt am Freitag bei unruhigem Handel leicht im Plus und weitet damit die Gewinne der beiden vorangegangenen Sitzungen aus. Der… Hier weiterlesen