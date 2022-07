Asiatische Märkte: Mehrheitlich höher!

Heißer als erwartete US-Inflationsdaten ließen die Aussicht auf eine aggressivere Straffung der Federal Reserve zur Eindämmung der 41 Jahre hohen Inflation aufkommen. Die asiatischen Märkte schlossen am Mittwoch überwiegend höher. Die US-Notenbank veröffentlichte jedoch ihr Beige Book, eine Zusammenstellung anekdotischer Belege über die wirtschaftliche Lage in jedem der zwölf Fed-Bezirke, in dem festgestellt wird, dass die US-Wirtschaftstätigkeit seit Mitte Mai… Hier weiterlesen