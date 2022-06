Asiatische Märkte: Mehrheitlich höher!

Nach der jüngsten Schwäche, die durch die Sorge vor einer Rezession ausgelöst wurde, weil die großen Zentralbanken mit aggressiven Zinserhöhungen die steigende Inflation eindämmen wollen, griffen die Händler auch weiterhin zu relativ niedrigen Kursen zu. Die asiatischen Märkte schlossen am Freitag überwiegend im Plus. Energie-, Technologie- und Finanzwerte legen zu Der australische Aktienmarkt legt am Montag deutlich zu und baut… Hier weiterlesen