Asiatische Märkte: Mehrheitlich höher!

Die Händler gingen an den überverkauften Börsen auf Schnäppchenjagd, insbesondere bei den Technologiewerten, auch wenn die Möglichkeit einer weltweiten Rezession weiterhin besteht. Die Händler verdauten auch die Kommentare des US-Notenbankchefs Jerome Powell am zweiten Tag seiner Anhörung. Die asiatischen Märkte schlossen am Donnerstag uneinheitlich. Schlimmste Inflation seit vier Jahrzehnten In seiner Anhörung vor dem Bankenausschuss des Senats betonte Powell erneut,… Hier weiterlesen