Asiatische Märkte: Größtenteils schwächer!

Dollar ist auf den höchsten Stand seit zwei Jahren gestiegen und China steuert nach einem Anstieg der COVID-19-Fälle, der Sorgen über eine Verlangsamung des Wachstums schürte, auf mögliche Verbote zu. Die asiatischen Märkte schlossen am Freitag überwiegend im Plus. Sorgen über aggressive Zinserhöhungen In der Zwischenzeit zeigte ein mit Spannung erwarteter Bericht des Arbeitsministeriums, dass das Beschäftigungswachstum in den USA… Hier weiterlesen