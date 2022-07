Asiatische Märkte: Nach Einbruch an der Wall Street geht es bergab!

Die asiatischen Aktienmärkte notieren am Dienstag überwiegend schwächer, nachdem die Wall Street über Nacht weitgehend negative Vorgaben gemacht hatte, da sich die Händler im Vorfeld der geldpolitischen Sitzung der US-Notenbank in der kommenden Woche weiterhin Sorgen über die wirtschaftlichen Aussichten machen. Die asiatischen Märkte schlossen am Montag überwiegend im Plus. Australischer Aktienmarkt gibt Gewinne ab Der australische Aktienmarkt gab am… Hier weiterlesen