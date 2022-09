Asiatische Aktien uneinheitlich aufgrund der chinesischen COVID-Probleme

Finanztrends Video zu EUR/USD (Euro / US-Dollar)



mehr >

CANBERA (dpa-AFX) - Asiatische Aktien haben am Montag uneinheitlich geschlossen, da die Sorgen um eine Zinserhöhung in den USA anhielten und China die COVID-19-Beschränkungen in einigen Großstädten verschärfte. Es gab Befürchtungen über Energierationierungen in Europa, nachdem Russland mitgeteilt hatte, dass eine seiner wichtigsten Versorgungspipelines nach Europa auf unbestimmte Zeit geschlossen bleiben würde. Der Dollar-Index verharrte auf einem 20-Jahres-Hoch und Gold… Hier weiterlesen