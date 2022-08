Asiatische Aktien meist höher, da Anleger nach Schnäppchen suchen

CANBERA (dpa-AFX) - Asiatische Aktien haben am Dienstag trotz einer schwachen Vorgabe der Wall Street über Nacht auf breiter Front höher geschlossen. Die Anleger schienen nach den starken Verlusten am Vortag auf Schnäppchenjagd zu gehen, nachdem die US-Notenbank zugesagt hatte, die Inflation durch weiterhin hohe Zinsen zu bekämpfen. Die Märkte in China und Hongkong schlossen niedriger, obwohl die chinesischen Behörden… Hier weiterlesen